Mayor of the Sunset Strip: il documentario su Rodney Bingenheimer

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai5.

"Poco noto al grande pubblico, Rodney Bingenheimer - soprannominato 'il sindaco della Sunset Strip' di Los Angeles - è stato uno dei personaggi più influenti della scena rock'n'roll americana, l'uomo che ha lanciato nuove band come i Ramones, Blondie e i Nirvana. A lui è dedicato il documentario di George Hickenlooper 'Mayor of the Sunset Strip', che Rai Cultura propone mercoledì 25 ottobre alle 21.15 su Rai5 per il ciclo 'Music Icons'. Il suo segreto è stato quello di trovarsi sempre al posto giusto nel mondo pop rock, al fianco delle principali star: David Bowie (a cui dà una mano decisiva per trovare un contratto discografico in Usa), Mick Jagger, John & Yoko, Rod Stewart e Jimi Hendrix" viene illustrato in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai segnalano: "Nei primi anni '70, apre a Los Angeles il club 'Rodney Bingenheimer's English Disco' destinato a diventare il fulcro della nuova scena glam, con Iggy Pop ospite fisso e una giovanissima Joan Jett che studiava per diventare una bad girl nel gruppo delle Runaways. Nell'agosto 1976 inizia per la KROQ la trasmissione radiofonica 'Rodney on the Roq' che lancerà, per prima, tutti i migliori nomi della nascente scena punk e new wave."



Dirà di lui David Bowie: «Solamente Rodney a Los Angeles incarnava lo zeitgeist d'oltremanica. Conosceva band e dischi di cui nemmeno io ero a conoscenza. Fu Rodney a spazzare via la melassa degli anni '60, aprendo il varco che ci permise di ostentare il suono del futuro e sfoggiare i nostri lustrini di derisione».