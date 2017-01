Manhattan Transfer: il concerto Assisi 1993 su Rai5

"Quattro voci straordinarie alleate per realizzare un progetto ambizioso, conservatore e innovativo insieme: salvare il genere del complesso vocale, vittima di un inesorabile declino, e rivitalizzarlo con robuste dosi di modernità. I Manhattan Transfer sono i protagonisti del concerto realizzato ad Assisi nel 1993, in occasione del ventennale dell'Umbria Jazz Festival, che Rai Cultura propone lunedì 30 gennaio alle 18.20 su Rai5, all'interno del nuovo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente'" infomano in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene precisato quindi: "Fin dall'inizio la formula dei Manhattan Transfer fu chiara e perfino semplice: il marchio di fabbrica era l'armonia in quattro parti, cercando di fondere le voci di soprano, contralto, tenore e basso. Tim Hauser, fondatore della band, diceva di avere basato lo stile del gruppo sulla struttura della sezione di sassofoni dell'orchestra di CountBasie."



"Spregiudicato eclettismo del repertorio (standards del jazz, canzoni pop, soul, Broadway, Brasile, classici della swing era) - si evidenzia in conclusione -, straordinari mezzi vocali, grande cura degli arrangiamenti, impiego di solisti illustri (fra gli altri, McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, James Moody, Benny Carter) accanto ad un uso raffinato dell'elettronica: questo e ancora altro sono i leggendari Manhattan Transfer."