Madama Butterfly: omaggio alla Scala di Milano su Rai5

In onda sabato 28 ottobre.

"L'opera che ha inaugurato la stagione 2016-2017 del Teatro alla Scala: 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini. Un'opera che Rai Cultura ripropone sabato 28 ottobre alle 16.20 su Rai5 - segnala in un comunicato la tv di Stato -, come quinto e ultimo appuntamento del ciclo dedicato al quarantennale della collaborazione tra la Rai e la Scala di Milano."



Viene diffuso inoltre: "Protagonisti, il direttore d'orchestra Riccardo Chailly, il regista Alvis Hermanis, le grandi voci di Maria José Siri, Bryan Hymel, Carlos Álvarez. Quella proposta è la prima versione in due atti dell'opera che Puccini scrisse proprio per La Scala di Milano, dove andò in scena il 17 febbraio 1904."



«Ora mi sono convinto che l'opera deve essere in due atti - scrisse il compositore - Il dramma deve correre alla fine senza interruzioni, serrato, efficace, terribile. Sono certo di inchiodare il mio pubblico e di mandarlo via non scontento. E avremo allo stesso tempo un taglio nuovo di opera, bastante per tenere insieme una serata».

"La regia televisiva è di Patrizia Carmine" si continua infine.