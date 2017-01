Ma quali "secoli bui": il Medioevo secondo Januszczak su Rai5.

"Il Medioevo è stato frainteso. La storia ha identificato il periodo successivo alla caduta dell'impero romano con un lento avvento della barbarie, durante secoli terribili, tetro preludio alla fine della civiltà. Ma non è così, perché i 'secoli bui' sono stati tutto tranne che bui" assicura Waldemar Januszczak, storico dell'arte e firma autorevole di quotidiani britannici nonché volto noto della Bbc, nell'introdurre la nuova serie in quattro puntate "I secoli bui, un'epoca di luce", in onda a partire da venerdì 13 gennaio alle 22.15 su Rai5.



"Con il consueto stile scanzonato e ironico, che il pubblico di Rai5 ha già imparato ad apprezzare con le serie dedicate agli 'Impressionisti' e ai 'Diari della Scultura', il conduttore illustra il suo personale punto di vista, ovvero che i cosiddetti secoli bui sono stati invece un periodo di grande splendore, durante il quale nuove idee e religioni hanno alimentato lo sviluppo del pensiero e della creazione artistica. - si anticipa - Nel corso di un lungo viaggio in Europa, Africa e Asia alla ricerca di gemme nascoste nelle collezioni più prestigiose, Januszczak dimostra che il Medioevo è stato in realtà una tappa fondamentale per lo sviluppo dell'arte occidentale e un luminoso crogiuolo di idee".



"Nel primo episodio, Januszczak spiega come il cristianesimo abbia rappresentato non solo una nuova cultura religiosa, ma anche il motore di fondamentali innovazioni artistiche. - viene sottolineato - Le Scritture non davano una descrizione precisa di Gesù Cristo, ma i primi cristiani sentivano comunque la necessità di comunicare il loro credo e di rappresentare il loro Dio. Januszczak dimostra, quindi, come i primi artisti cristiani si siano ispirati alle religioni antiche prima di sviluppare nuove forme architettoniche per contenere le loro opere e accogliere i fedeli".