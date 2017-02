Luci e ombre del Rinascimento a partire da Giorgio Vasari

Al via la nuova serie 'Luci e ombre del Rinascimento', in onda da venerdì 17 febbraio su Rai5.

"L'evoluzione dell'arte europea dai cosiddetti 'primitivi fiamminghi' ai giganti del Rinascimento italiano. La racconta lo storico Waldemar Januszczak, critico e volto noto della Bbc, nella nuova serie in quattro episodi 'Luci e ombre del Rinascimento', in onda a partire da venerdì 17 febbraio alle 22.15 su Rai5" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



"Scopo della serie è spiegare la 'Rinascita' dell'arte senza dimenticare che la riscoperta e la rivalutazione dell'arte classica non cancellarono inquietudini e strascichi medievali tutto d'un tratto. Il passaggio - riporta la Rai -, culturale e artistico, dal Medioevo al Rinascimento infatti fu piuttosto lento e graduale e non drammatico e improvviso, come si è spesso lasciato intendere."



"Januszczak spiega peraltro che la 'Rinascita' non fu fenomeno esclusivamente italiano, ma partì da opere classificate come 'tardo gotiche' e dal Nord Europa e arrivò gradualmente ai giganti del nostro Rinascimento, lasciando a Michelangelo, Leonardo e Botticelli il primato in quella che fu la vera rinascita artistica europea. Nel primo episodio, il viaggio di Januszczak parte dalla casa di Giorgio Vasari, l'eclettico artista fiorentino che per primo parlò di 'Rinascita' nel celebre testo 'Le Vite', pubblicato nel 1550" si prosegue.



Si riferisce in conclusione: "Prima di arrivare in Italia, però, Januszczak fa un salto indietro nel tempo e nello spazio, verso il Nord Europa, dove già nel XV secolo nelle botteghe di Germania e delle Fiandre erano al lavoro artisti che avrebbero lasciato un segno indelebile nell'evoluzione dell'arte occidentale, con opere che ancora oggi stupiscono ed emozionano per intensità e grandezza."