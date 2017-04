Luca Barbareschi inizia gli American Plays con "Olenna" di David Mamet

"Luca Barbareschi dirige e interpreta il testo forse più noto di David Mamet, 'Olenna', che affronta il tema scottante delle molestie sessuali. - viene rivelato in una nota dalla tv di Stato - Ad affiancarlo nello spettacolo, che Rai Cultura propone per il ciclo 'Luca Barbareschi: American Plays' sabato 22 aprile alle 21.15 su Rai5, c'è l'attrice Lucrezia Lante della Rovere."



"Durante una lunga conversazione nel suo studio con Carol (Lante Della Rovere) - prosegue la Rai -, studentessa di college un po' ottusa, il professor John (Barbareschi) fa qualche affermazione potenzialmente ambigua. Il giorno dopo, con suo grande sconcerto, il docente si vede accusato di tentato stupro. John deve dimostrare la sua innocenza; per farlo cerca di convincere Carol a ritirare le sue istanze, prima con le buone, poi con le cattive."



Si illustra infine: "Le accuse sono infatti infondate, ma il professore viene licenziato e denunciato perché il senso delle sue parole e dei suoi gesti, sistematicamente manipolato dalla ragazza, si ritorce contro di lui."