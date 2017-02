Lo chef Pierre Gagnaire esalta la natura morta di Chardin

Nuovo appuntamento con 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda lunedì 6 febbraio su Rai5.

"È uno dei pittori meno noti del 18esimo secolo eppure divenne consigliere e tesoriere dell'Académie Royale de Peinture et de Sculpture e glorificò un genere non apprezzato dai suoi contemporanei: la natura morta. Nel nuovo episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda lunedì 6 febbraio alle 13.25 su Rai5, il biografo Pierre Rosenberg ricorda le opere di Jean-Baptiste-Siméon Chardin con lo chef Pierre Gagnaire, appassionato di pittura. Gagnaire rivisita una celebre natura morta di Chardin esposta al Museo della Caccia di Parigi, per realizzare un piatto della tradizione: l'anatra all'arancia" viene segnalato in un comunicato della tv di Stato.