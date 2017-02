Lo chef Marc Haeberlin con "I mangiatori di patate" di Van Gogh su Rai5

Nuovo appuntamento con 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda martedì 14 febbraio su Rai5.

"È il 1885 e Vincent Van Gogh realizza un olio su tela, 'I mangiatori di patate', che raffigura una famiglia riunita intorno a un pasto frugale a base di patate. Oggi questo dipinto è considerato l'opera più rappresentativa del periodo olandese dell'artista" rendono noto dalla Rai.



La tv di Stato informa in conclusione: "Nel nuovo episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda martedì 14 febbraio alle 7.25 e alle 13.30 su Rai5, lo chef Marc Haeberlin prende spunto da questo dipinto per nobilitare uno degli alimenti più poveri e dalle origini antichissime, la patata. Nel suo ristorante in Alsazia, in Francia, lo chef combinerà il comune tubero con prodotti più nobili, realizzando una splendida risposta al contrasto suggerito dalla tela di Van Gogh."