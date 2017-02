Lo Roberto Rispoli a tavola con Campi ed i suoi "mangiatori di ricotta"

Nuovo appuntamento con 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai5.

"Maestro del Rinascimento, il pittore Vincenzo Campi (1536-1591) è stato un importante innovatore per i suoi tempi: a lui si deve un nuovo genere figurativo che trae spunto dalla vita quotidiana. Il dipinto 'I mangiatori di ricotta' ne è un esempio perfetto: tre contadini sono ritratti mentre degustano una ricotta a bocca aperta e a grosse cucchiaiate. Lo chef stellato Roberto Rispoli, nel nuovo episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina' in onda mercoledì 15 febbraio alle 13.30 su Rai5, parte da questo dipinto per rendere omaggio al cibo italiano e a uno degli alimenti principi della nostra cucina, l'olio d'oliva" diffondono in una nota dalla tv di Stato.