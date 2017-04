Leo Nucci: l'omaggio al baritono inizia dal "Rigoletto", su Rai5

Omaggio a Leo Nucci, al via con il 'Rigoletto', in onda domenica 2 aprile su Rai5.

"Un omaggio a un mito vivente della lirica, amato dai più grandi direttori d'orchestra del Novecento. Per tutto il mese di aprile Rai Cultura celebra il baritono Leo Nucci, che quest'anno festeggia i 75 anni di età, ma anche i cinquant'anni di attività artistica e i quarant'anni dal debutto sul palco del Teatro alla Scala" segnalano in una nota dalla tv di Stato.



"A lui Rai Cultura dedica un ciclo di rappresentazioni in onda tutte le domeniche del mese. A inaugurare l'omaggio, è uno dei 'cavalli di battaglia' di Nucci, 'Rigoletto', in onda domenica 2 aprile alle 10.00 su Rai5. Insieme a 'Figaro' è tra i ruoli più eseguiti dal baritono: oltre 500 recite. L'opera verdiana sarà proposta nell'allestimento andato in scena nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona nel 2001, con la regia di Charles Roubaud. Al fianco di Nucci, Inva Mula è Gilda, Mario Luperi è Sparafucile. A dirigere l'orchestra dell'Arena di Verona, la bacchetta di Marcello Viotti. Regia tv di Pierre Cavasillas" si prosegue.



Viene diffuso: "A seguire, verranno proposte altre tre opere verdiane interpretate da Nucci: 'I vespri siciliani', in onda domenica 9 aprile, nell'allestimento diretto nel 1990 da Luca Ronconi con la direzione musicale di Riccardo Chailly; 'Nabucco', in onda nella domenica della Pasqua, nella versione diretta da Riccardo Muti per il teatro dell'Opera di Roma nel 2011; e 'Luisa Miller', domenica 23 aprile, nell'edizione allestita per il teatro regio di Parma nel 2008."



La Rai specifica in ultimo: "L'omaggio si concluderà domenica 30 aprile con l'unica opera non verdiana del ciclo, 'Tosca' di Puccini, in cui Nucci interpreta il ruolo di Scarpia nell'edizione allestita da Luca Ronconi per il Teatro alla Scala nel 2000. L'opera, oltre a chiudere l'omaggio a Leo Nucci, introduce il nuovo ciclo di rappresentazioni che nel mese di maggio sarà interamente dedicato alle opere meno rappresentate di Puccini."