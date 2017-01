Le Variazioni su tema di Elio sono su Rai5

"La disciplina, lo studio e l'esercizio continuo sono la prerogativa di un buon cantante lirico. GeGé Telesforo però, nel nuovo appuntamento con 'Variazioni su tema' in onda mercoledì 18 gennaio alle 21.15 su Rai5, non vuole incontrare un buon cantante, ma il migliore di tutti: Stefano 'Elio' Belisari. Il leader del gruppo 'Elio e le Storie Tese' è riuscito a costruire una carriera ineccepibile a livello internazionale, ricevendo anche l'apprezzamento dei Berliner" viene esposto in un comunicato dalla tv di Stato.