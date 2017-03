Le Variazioni su tema da Alex Paletta a Dj Baro

Musicisti e giradischi a 'Variazioni su tema', in onda mercoledì 15 marzo su Rai5.

"I disc jockey vanno realmente a suonare quando fanno le serate o mettono solo i dischi? Quanti tipi di dj esistono e quali sono le tecniche principali? Gegè Telesforo e Francesco Tromba, nel nuovo appuntamento con 'Variazioni su tema', in onda mercoledì 15 marzo alle 21.15 su Rai5, si ritrovano ad un mercatino di vinili per incontrare alcuni dj della scena romana" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



"Ospiti della puntata: Alex Paletta, Alessandro Tamburrini Dj Baro, Roberto Corsi, Federico Ferretti Dj Stile, Stefano Giordani" descrive infine la Rai.