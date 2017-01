Le "Quattro Stagioni" di Arcimboldo nei piatti di Anne-Sophie Pic

"Le 'Quattro Stagioni' di Arcimboldo 'rielaborate' dalla chef francese Anne-Sophie Pic. Comincia da qui il viaggio 'sinergico' tra storia dell'arte e gastronomia della nuova serie 'Art Buffet, i capolavori in cucina', che Rai Cultura propone da mercoledì 25 gennaio alle 13.25 su Rai5" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai si precisa quindi: "La serie è un invito a intraprendere, accompagnati dai migliori chef del mondo, un viaggio unico e senza precedenti attraverso la preparazione di piatti e pasti rappresentati nelle più belle opere d'arte al mondo. Partendo da un celebre capolavoro alcuni storici, insieme a esperti d'arte e di cucina, ripercorrono la storia del cibo e dell'arte e offrono una inedita chiave di lettura per comprendere la pittura e il pittore."



"Mentre gli esperti spiegano il contesto storico e la cultura del cibo di una determinata epoca - viene fatto sapere in ultimo -, uno Chef tre stelle prepara davanti ai nostri occhi un piatto ispirato da un capolavoro, offrendo una rielaborazione culinaria dell'opera."