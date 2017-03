Le "Icone del Continente Africano" sono tutte animali

Al via la serie 'Icone del Continente Africano', da giovedì 16 marzo su Rai5.

"La fauna africana, con le sue creature simboliche come l'elefante, il leone, la gazzella, esercita da sempre un grande fascino e grazie al lavoro di molti documentaristi oggi queste icone del mondo animale sono più familiari. Eppure molto abbiamo ancora da scoprire sulle loro origini e sulla loro evoluzione. Le svela 'Icone del Continente Africano', che Rai Cultura propone a partire da giovedì 16 marzo alle 15.00 su Rai5" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Perché questi animali hanno scelto l'Africa come habitat? Cosa li spinge a cercare determinati cibi e a scegliere un determinato gruppo sociale? Ogni episodio aiuta a comprendere comportamenti animali sconosciuti e sorprendenti - puntualizza inoltre la Rai -, che si rivelano meno programmati e prevedibili di quanto pensassimo."



Viene esposto in ultimo: "Protagoniste del primo episodio sono le antilopi, tra gli animali più rappresentativi dell'evoluzione di tutte le specie sul continente africano. Oggi ne esistono ben 74 varietà. La più piccola non arriva ai 2 kg e ai 20 centimetri di altezza, mentre la più grande pesa 600 kg per 1 metro e 80 centimetri. Però tutte hanno corna, zoccoli e sono ruminanti. Per il resto, si differenziano infinitamente in termini di dieta, organizzazione sociale e nella difesa dai predatori. L'enorme successo di questa specie deriva dalla capacità di ciascuno di scegliersi una propria nicchia, anche negli ambienti più estremi, e di adattarsi per sfruttarla al meglio."