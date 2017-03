La vita urbana delle scimmie nella "giungla" di Manaus

Al via la serie 'Manaus, giungla urbana', in onda da giovedì 2 marzo su Rai5.

"Nella città di Manaus, metropoli brasiliana immersa nella più grande foresta pluviale del pianeta e capitale dello stato di Amazonas, gli abitanti hanno imparato a condividere case, strade e vita quotidiana con le incursioni di una bizzarra, meravigliosa e talvolta pericolosissima moltitudine di animali selvatici" comunica la Rai.



"La nuova serie 'Manaus, giungla urbana' che Rai Cultura propone da giovedì 2 marzo alle 7.25 e in replica alle 13.25 su Rai5, esplora in tredici episodi questa metropoli brasiliana e la incredibile fauna che la abita. Ogni episodio segue le abitudini di una particolare specie, più o meno adattata all'ambiente cittadino, e il lavoro di esperti operativi 24 ore su 24 per tutelarne benessere e diritti. Ogni giorno fanno i conti con molti animali selvatici che possono essere dispettosi come le scimmie, socievoli come i delfini di fiume, ma anche letali come i caimani o i ragni velenosi", si precisa.



"Le scimmie, protagoniste del primo episodio, rappresentano senza alcun dubbio il gruppo più numeroso. Piccoli e timidi, i tamarini (saguino, ndr) fanno la loro comparsa più o meno quotidiana nelle case e nelle strade di Manaus, dove devono vedersela, tra l'altro, con la concorrenza delle scimmie scoiattolo, molto più scaltre nell'impossessarsi di cibo da cucine e bar. Per quanto talvolta invadenti, le scimmie sono ben tollerate dagli umani, che organizzano ambulatori e squadre di specialisti per il soccorso degli esemplari in difficoltà" conclude la tv di Stato.