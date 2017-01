La vera natura di Caravaggio nella Canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana

"Un quadro che è anche uno spartiacque: nulla sarà più come prima nella storia dell'arte dopo che Caravaggio mette poca frutta in una canestra di vimini e la poggia su un tavolo. Con 'La Canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana', un'opera dalla portata eversiva, l'artista mette sullo stesso piano la pittura sacra, la pittura di storia e la pittura di oggetti, e teorizza la rivoluzione che apre le porte alla pittura moderna" illustrano in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato sottolinea dunque: "Lo racconta il nuovo episodio della serie 'La vera natura di Caravaggio', con il professor Tomaso Montanari, in onda venerdì 13 gennaio alle 21.15 su Rai5. Anche il Bacco degli Uffizi è un'opera che precorre la storia dell'arte, perché questo 'torpido e assonnato garzone da osteria', per dirla con Roberto Longhi, dialoga direttamente con lo spettatore, si rivolge a chi lo guarda. Un'opera 'transitiva', si è detto, che porta la sua azione verso chi sta fuori della tela. Accanto a Bacco, nella stessa sala degli Uffizi, una delle immagini di Caravaggio che è penetrata con più forza nel nostro immaginario: la Medusa. Una figura che ci restituisce un Caravaggio ossessionato dalle teste mozzate, e con cui dovremmo imparare a fare i conti."



"Di questo periodo è anche l'unica pittura murale di Caravaggio: il Giove, Nettuno e Plutone di Villa Ludovisi, dove l'artista immagina, in un improbabile scorcio, gli dei dell'Olimpo, nudi, sul cornicione di un palazzo, in posizione funambolica" si specifica infine.