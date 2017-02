La vedova allegra con Andrea Bocelli e Fabrizio Frizzi

Nuovo ciclo dedicato all'operetta, in onda domenica 12 febbraio su Rai5.

"Ha segnato il debutto dell'operetta all'Arena di Verona, con una edizione che ha visto in scena anche due interpreti di grande richiamo televisivo: Andrea Bocelli e Fabrizio Frizzi. Rai Cultura inaugura un nuovo ciclo di opere che nel mese di febbraio dedica al genere dell'operetta, con 'La vedova allegra' di Franz Lehár, in onda domenica 12 febbraio alle 10.00 su Rai5" viene reso noto dalla tv di Stato.



"La versione proposta è quella andata in scena nell'estate del 1999 con la regia di Beni Montresor. Sul podio il direttore Anton Guadagno. Tra gli interpreti - si specifica in ultimo dalla Rai -, oltre a Fabrizio Frizzi nel ruolo del barone Mirko Zeta, figurano Cecilia Gasdia che interpreta Hanna Glawari e Luca Canonici che è il conte Danilo Danilowitsch. Con la partecipazione di Andrea Bocelli. Orchestra e corpo di ballo dell'Arena di Verona. Regia televisiva di Ugo Gregoretti."