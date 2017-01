La pazza della porta accanto e Alice Underground su Rai5

"Un ricordo di Alda Merini con lo spettacolo in prosa 'La pazza della porta accanto' per la regia di Alessandro Gassman. La geniale musicalità del maestro Ezio Bosso" si comunica dalla Rai.



La tv pubblica di Stato chiarisce quindi: "L'anomalo spettacolo 'Alice Underground' e una mostra a Genova dedicata a Andy Warhol, a trent'anni dalla sua scomparsa. Tutto questo e altro ancora a 'Save The Date', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 13 gennaio alle 20.25 su Rai5."



Viene riportato: "La malattia mentale e, soprattutto, la segregazione in manicomio sono alcuni dei temi trattati da 'La pazza della porta accanto': vent'anni di vita di Alda Merini raccontati attraverso le sue poesie e gli scritti intrisi di profonda malinconia."



"Indiscutibile è la bravura degli attori, tra cui spicca Anna Foglietta. Pianista, compositore e direttore d'orchestra, Ezio Bosso incarna la magia della musica. Da anni è considerato uno dei compositori e musicisti più influenti della sua generazione. La sua ricerca sul concetto di musica empatica è riconosciuta da pubblico e critica in tutto il mondo. Incursione nello spettacolo di Francesco Bruni e Ferdinando Frongia, 'Alice Underground', prodotto dal Teatro dell'Elfo. Una continua creazione di effetti speciali, magici, che incantano il pubblico, tenendolo incollato alla poltrona del Teatro. Un viaggio misterioso nei territori del sogno e dell'inconscio. La grande retrospettiva dedicata a Andy Warhol sbarca a Genova a trent'anni esatti dalla scomparsa dell'artista americano. Un personaggio che è considerato il fenomeno culturale e mediatico degli anni Sessanta, capace di intercettare i profondi cambiamenti della società. Una doverosa celebrazione per un artista che ha aperto la straordinaria epoca dell'arte contemporanea, come ancora oggi la intendiamo. A Trieste è andato in scena 'Die Zauberflote - Il Flauto magico'. Composto da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791 è una di quelle opere capaci di incantare grandi e piccini. Le sue arie possono al tempo stesso commuovere o divertire, ma sicuramente la musica del geniale compositore arriva all'anima. Un'opera dalla trama complessa e dalle tante allusioni ai riti massonici, ma che sin dalla sua prima rappresentazione riscosse un grandissimo successo di pubblico. Successo che nello scorrere del tempo non l'ha mai abbandonata" si prosegue.



Si segnala in conclusione: "Infine, per la pagina della letteratura, l'incontro con lo scrittore indiano Neel Mukherjee, autore di 'La vita degli altri', una saga ambientata in India che ripercorre gli ultimi turbolenti decenni della sua storia."