La musica e la tv crea Soundbreaking, in attesa di internet: il doc

'Soundbreaking', in onda martedì 2 maggio su Rai5.

"Qual è il rapporto tra la musica pop e rock e i mezzi visivi, primo fra tutti la televisione? - riporta in una nota la tv di Stato - Il settimo episodio della serie 'Soundbreaking - Storie dall'avanguardia dell'industria discografica', in onda martedì 2 maggio alle 18.15 e in replica alle 22.45 su Rai5, ripercorre il legame fra musica e video, dalle origini ai giorni nostri."



"All'inizio ci furono i film dei Beatles e i primi programmi musicali televisivi - fanno sapere dalla Rai -, poi arrivò l'epoca d'oro dei videoclip, a partire dagli anni '80, che coincise con la nascita e l'ascesa di MTV, il primo canale Tv interamente dedicato ai video musicali. Anche grazie alle testimonianze di artisti, produttori e registi, l'episodio ricostruisce il rapporto privilegiato del canale con artisti che hanno favorito l'esplosione del formato 'video' e hanno reso ancora più simbiotico il rapporto tra musica e immagine, come Michael Jackson e Madonna. Si svelano anche aspetti meno noti in Italia, come l'iniziale pregiudizio razziale del canale - che non programmava artisti di colore - poi ampiamente superato, al punto che MTV ha favorito lo 'sdoganamento' del rap e dell'hip hop. Con gli anni '90, MTV intercetta e promuove nuove tendenze musicali, ad esempio la moda dei concerti 'unplugged', e saranno ricordate le esperienze di Eric Clapton e dei Nirvana. Successivamente, si è orientata sempre di più verso l'intrattenimento in senso generale, con reality show e programmi di costume, e la musica è diventata sempre più marginale."



Viene comunicato infine: "Oggi, il video resta uno strumento potente di promozione ed espressione artistica, ma, con l'avvento di internet, il suo campo di diffusione si è enormemente ampliato e diversificato, al punto che gli artisti di maggior rilievo, come Beyoncé, si possono permettere di realizzare interi 'visual album', che superano la stessa finalità promozionale originaria."