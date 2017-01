La madre dei fratelli Deidda incontra Gegè Telesforo

"Avere un figlio musicista non è proprio l'aspirazione di un genitore - sottolineeano in una nota dalla tv di Stato -, figuriamoci averne tre di figli musicisti. Gegè Telesforo, nel nuovo appuntamento con 'Variazioni su tema' in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.15 su Rai5, cerca di capire cosa si prova a vivere in una famiglia che ha la musica nel DNA. E per farlo incontra la madre dei fratelli Deidda."