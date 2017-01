La libertà di Bernini nella Roma del '600

"La Cattedra piantata nell'abside di San Pietro come una visione del Paradiso; un imperatore romano - viene spiegato in una nota della tv di Stato -, Costantino, che cavalca nei corridoi del Vaticano; un elefante, alle spalle del Pantheon, si carica un obelisco sulla groppa. Sono le opere cariche di suggestioni, protagoniste del nuovo episodio della serie 'La libertà di Bernini', in onda martedì 10 gennaio alle 20.15 su Rai5."



"La cometa di Cristina di Svezia brilla sulla Porta del Popolo; dieci angeloni planano sul ponte, di fronte alla Mole Adriana; una foresta di colonne avvolge Piazza San Pietro. Bernini reinventa Roma, interagisce con gli spazi, mischia le carte, confonde verità e finzione, interno ed esterno. Di più: l'artista disegna gli interni come se fossero spazi aperti e gioca con la luce. Al centro della Sala Ducale, nel cuore del Vaticano, un gruppo di angeli bambini sventolano un ampio panneggio e la chiesa di S. Andrea al Quirinale si muove come una vorticosa spirale. Vero e falso, realtà e rappresentazione, sono ormai categorie dello spirito. Il professore Tomaso Montanari racconta la vita e le opere del padre del Barocco Gian Lorenzo Bernini nella serie in otto puntate 'La libertà di Bernini'. In ogni episodio, Montanari descrive il percorso di questo genio dell'arte italiana, seguendolo anno dopo anno lungo gli ottant'anni di vita dell'artista. Di origini fiorentine, Bernini era nato a Napoli nel 1598. Il suo arrivo a Roma, negli anni di papa Paolo V Borghese e la conoscenza del cardinal nipote Scipione Borghese, gli aprirono la strada di un precoce successo" prosegue la Rai.



"Dalle sculture della Galleria Borghese al Baldacchino di San Pietro, dai busti ai ritratti pittorici, da Santa Bibiana a Sant'Andrea al Quirinale, dall'Estasi di Santa Teresa al corpo morente della Beata Ludovica Albertoni, in ogni puntata la lettura critica delle opere si integra con il contesto storico e con lo sguardo alla produzione artistica del suo tempo, per un vero e proprio viaggio nella Roma del '600" si rende noto infine.