La controcultura dell'America tra le righe, su Rai5

'America tra le righe', in onda venerdì 10 novembre su Rai5.

"Dal territorio Mojave Apache per un incontro con la scrittrice di culto Anne Rice fino a San Francisco, per conoscere l'ex sodale di Jack Kerouac e ultimo rappresentante di una generazione che ha cambiato la storia della letteratura, Lawrence Ferlinghetti" viene riportato in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato precisa quindi: "Sono i luoghi e gli scrittori che il giornalista francese FranÇois Busnel incontra nel nuovo episodio della serie 'America tra le righe', in onda venerdì 10 novembre alle 20.15 su Rai5. La puntata inizia entrando in territorio Mojave Apache."



Si segnala: "È qui che Busnel incontra Anne Rice, autrice di 'Intervista col vampiro'. Nata a New Orleans, la scrittrice ha scelto di allontanarsi da tutto per studiare a fondo la storia e le leggende di questo luogo tagliato fuori dal mondo."



"Lungo il confine messicano poi, FranÇois esplora la Cactus Valley, in Arizona, dove ritrova Jim Fergus, autore del bestseller 'One Thousand White Women'. Sulle orme di Robert Louis Stevenson attraversa il deserto fino al Grand Canyon. Poi Las Vegas, la Valle della Morte e la città fantasma di Bodie fino a San Francisco con l'evocativo Golden Gate. Qui trova Thomas Sanchez, scrittore americano di lingua spagnola e portoghese, che ripercorre l'evoluzione storica della città. La puntata si chiude con uno straordinario incontro nella mitica libreria City Lights, fondata nel 1953 da Lawrence Ferlinghetti, che proprio qui aspetta il giornalista francese per un lungo intermezzo dedicato alla Beat Generation" si riporta in conclusione.