La bella addormentata: un grande classico per il Royal Ballett, su Rai5

In onda giovedì 26 ottobre.

"Una favola in musica che occupa un posto di riguardo nel repertorio del Royal Ballet - si comunica dalla tv di Stato -, compagnia di danza classica di fama internazionale che ha sede alla Royal Opera House del Covent Garden di Londra. 'E' la bella addormentata', balletto in un prologo e tre atti tratto dal racconto di Charles Perrault su musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij e coreografia di Marius Petipa, che Rai Cultura propone giovedì 26 ottobre alle 21.15 su Rai5."



"Lo spettacolo, in cui la principessa Aurora è interpretata da Alina Cojocaru, mentre il principe Florimondo da Federico Bonelli, è stato registrato nel 2006, in occasione dei 75 anni di attività del Royal Ballett. Sul podio dell'orchestra della Royal Opera House il maestro Valery Ovsyanikov" fanno sapere in ultimo dalla Rai.