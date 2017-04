La Tosca alla Scala nel 2000 chiude l'omaggio a Leo Nucci, su Rai5

La 'Tosca' di Puccini per la regia di Luca Ronconi, in onda domenica 30 aprile su Rai5.

"Con una prestigiosa edizione scaligera della 'Tosca' di Puccini si chiude l'omaggio che Rai Cultura ha dedicato per tutto il mese di aprile al celebre baritono Leo Nucci, che quest'anno festeggia i 75 anni di età ma anche i cinquant'anni di attività artistica e i quarant'anni dal debutto sul palco del Teatro alla Scala" diffonde in una nota la tv di Stato.



Viene riferito in ultimo: "L'edizione proposta domenica 30 aprile alle 10.00 su Rai5 è quella andata in scena al Teatro alla Scala nel 2000 con la regia di Luca Ronconi. Al fianco di Nucci, che interpreta il capo della polizia romana 'Scarpia', ci sono Maria Guleghina che interpreta Floria Tosca e Salvatore Licitra nel ruolo di Mario Cavaradossi. Sul podio il maestro Riccardo Muti. Regia televisiva di Pierre Cavassilas. L'opera, oltre a chiudere l'omaggio a Leo Nucci, introduce anche il nuovo ciclo di rappresentazioni che nel mese di maggio Rai Cultura dedicherà a Puccini e alle sue opere meno rappresentate."