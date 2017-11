La "Rock Legends" Tom Petty, il documentario su Rai5

'Rock Legends', in onda mercoledì 8 novembre su Rai5.

"Tra ritornelli irresistibili e arrangiamenti sofisticati, ha saputo accostare alla fiera tradizione del rock una sorprendente sensibilità pop. La sua musica è un cocktail di southern rock, beat inglese e pop d'elite" viene fatto sapere in un comunicato della Rai.



"'Rock Legends', in onda mercoledì 8 novembre alle 22.50 su Rai5, racconta la carriera di uno dei grandi cantautori americani recentemente scomparso, il 'southern man di Gaines' Tom Petty" prosegue la tv di Stato.



"Nell'episodio, autorevoli critici musicali spiegano l'influenza che questo artista esercita ancora oggi su molti gruppi rock indie americani. E descrivono il ruolo del Pettyfest, evento che va avanti da diversi anni e in cui band e artisti rendono omaggio alla musica di Petty" si comunica in ultimo.