La Foresta Amazzonica fa parte della "Wild Sudamerica"

"Le alte vette delle Ande. La soffocante foresta amazzonica. La steppa patagonica battuta dal vento o le paludi del Venezuela. Uomini ed animali selvatici hanno impiegato milioni di anni per adattarsi ad habitat così diversi, sviluppando un modo unico per sopravvivere" viene fatto sapere in una nota della Rai.



"Un mosaico di forme di vita raccontato da 'Wild Sudamerica' - comunica infine la tv pubblica -, la serie in cinque episodi che Rai Cultura propone da venerdì 27 gennaio alle 14.35 su Rai5. Nel primo episodio, 'La Foresta Amazzonica', le spettacolari immagini della più grande foresta pluviale del mondo, divisa tra nove stati del Sudamerica e dimora di un terzo di tutte le specie animali del pianeta."