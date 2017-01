L'ultima intervista a Tullio De Mauro è in Terza Pagina

"'In Italia abbiamo bisogno di un rinnovamento profondo dei modi e dei contenuti dell'insegnamento', queste le parole di Tullio De Mauro, recentemente scomparso, nella sua ultima intervista, proposta in esclusiva dallo Speciale di 'Terza Pagina' in onda venerdì 13 alle 23.15 su Rai5" viene annunciato in una nota.



"Una sorta di testamento spirituale del docente, che amava ed era amato profondamente dai suoi allievi" si spiega, riportando le parole di De Mauro: "Vorrei raccomandare per il possibile di prendere questo lavoro per ciò che ha di più bello nel vedere il frutto immediato della crescita intellettuale emotiva dei ragazzi e delle ragazze con le quali lavoriamo. Per arrivare a questo bisogna puntare molto sull'emotività anche dei nostri alunni ma soprattutto sulla nostra, i primi emozionati dobbiamo essere noi dinanzi al processo di acquisizione di conoscenze e di nuovi orizzonti e dobbiamo essere noi continuamente a rinnovarci anche emotivamente".



"A commentare e raccontare il pensiero e il lascito educativo ed intellettuale del grande linguista, il conduttore della trasmissione, il filosofo Armando Massarenti, e uno dei suoi più stimati eredi, come intellettuale e come docente: il professor Felice Cimatti, filosofo del linguaggio e direttore della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio" si precisa.