L'ortica e "L'insospettabile talento delle piante", su Rai5

Al via la serie 'L'insospettabile talento delle piante', da da mercoledì 1 marzo su Rai5

"Ortica, loto, tasso e arabetta: quattro piante tanto comuni quanto 'talentuose', custodi di proprietà sorprendenti. Sono le protagoniste della serie 'L'insospettabile talento delle piante', che Rai Cultura propone a partire da mercoledì 1 marzo alle 14.40 su Rai5. - viene annunciato in una nota - Al centro del primo episodio è l'ortica. Infestante ma in realtà preziosissima, è una pianta versatile utilizzata in cucina e, soprattutto, in orticoltura e nel giardinaggio. Dal sottobosco di Versailles a certe complicate questioni legali contemporanee, quest'umile erbacea urticante svela i suoi molti, insospettabili, segreti con il contributo di scienziati, agricoltori, giardinieri e sociologi che forniscono le chiavi per guardare con occhi diversi alberi ed erbacee comuni, nelle quali imparare a riconoscere preziosi alleati che hanno dato, e danno, un immenso contributo allo sviluppo della scienza e della medicina, aprendo talvolta inattese prospettive economiche".