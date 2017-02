L'omaggio del pianista Carlo Grante a Ferruccio Busoni su Rai5

Il concerto di Carlo Grante con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, in onda giovedì 16 febbraio su Rai5.

"Il 2016 è stato l'anno delle celebrazioni per il centocinquantenario della nascita del compositore Ferruccio Busoni (1866-1924). In omaggio all'artista - illustrano in un comunicato dalla tv di Stato -, Rai Cultura giovedì 16 febbraio alle 22.40 su Rai5 propone il concerto tenuto nel maggio 2016 dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese con uno dei massimi interpreti a livello mondiale del compositore, il pianista Carlo Grante."



"In programma, due rarità busoniane: la 'Lustspiel Ouverture per orchestra', giovanile e brillantissimo omaggio di Busoni a Mozart, e la 'Fantasia Indiana op. 44' per pianoforte e orchestra, brano intessuto di riferimenti alla musica degli Indiani d'America. Sul podio il direttore Sesto Quatrini. Regia tv di Michael Croitoru Weissmann" conclude infine la Rai.