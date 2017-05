L'incoronazione di Poppea: omaggio a Monteverdi su Rai5

'L'incoronazione di Poppea', in onda domenica 14 maggio su Rai5.

"Il 9 maggio si sono celebrati i 450 anni della nascita di Claudio Monteverdi - viene ricordato in un comunicato della tv di Stato -, compositore che più di altri ha segnato il passaggio dalla musica rinascimentale alla musica barocca. Rai Cultura si unisce alle celebrazioni proponendo una delle maggiori opere del compositore cremonese: 'L'incoronazione di Poppea', in onda domenica 14 maggio alle 10.00 su Rai5."



"Ultima opera del 'Divino Claudio', qui è proposta nell'allestimento firmato da Filippo Sanjust con la direzione musicale del maestro Alan Curtis per il teatro La Fenice nel 1980. Tra gli interpreti, Carolyn Watkinson è Fortuna, Judith Nelson è Virtù, Peter Ratinckx è Amore. Regia televisiva di Enrico Colosimo" prosegue la Rai.



Si continua in ultimo: "Con questo'opera Rai Cultura conclude l'omaggio a Monteverdi che si era aperto lo scorso 30 marzo con 'L'Orfeo', composto nel 1607 per la corte di Mantova ed ancora oggi uno dei drammi per musica più antichi che continui ad essere rappresentato."