L'evoluzione della musica dance fa Sounbreaking

"L'evoluzione della musica 'dance' e soprattutto del suo elemento fondamentale: il ritmo. Sono gli elementi al centro del quinto episodio della serie 'Sounbreaking - Storie dall'avanguardia dell'industria discografica', in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.25 su Rai5" si riferisce in una nota dalla tv di Stato.



"Il titolo originale dell'episodio 'Four on the Floor' riprende l'espressione inglese che indica il tempo in 4/4, ma gioca anche sull'assonanza tra 'floor' e 'dancefloor', la pista da ballo. Come per molti generi, la radice comune è nel Sud degli Stati Uniti, precisamente nella musica gospel. Da lì hanno tratto ispirazione i precursori del Rock & Roll, come Little Steven. Negli anni '60, la 'black music' ballabile si è divisa in due filoni, quello più 'istituzionale' della Motown, e quello più libero e trasgressivo del primo funky, incarnato dal 'mito' James Brown. Negli anni '70, l'affermarsi della discoteca come spazio libero ha portato alla nascita del genere della 'Disco Music', e il ritmo diventa sempre più centrale. Filoni paralleli hanno visto la confluenza anche di altre ritmiche, prime fra tutte quella della musica latina ed afro-cubana, con l'esperienza innovativa di Carlos Santana" prosegue la Rai.



Si osserva infine: "Dichiarata 'morta' alla fine degli anni '70, la 'Disco Music' è in realtà rinata in molte forme nei decenni successivi, con la 'dance' anni '80, la 'house music', l'hip hop, e poi i 'rave', fino ad arrivare alla sua ultima incarnazione, l'EDM, la musica 'dance' elettronica."