L'attimo fuggente delle poesie di tutti i giorni, su Rai5

Al via la nuova serie 'L'attimo fuggente', in onda da lunedì 15 maggio su Rai5.

"Tutti coloro che amano la poesia ne parlano come qualcosa che fa parte di ogni momento della vita; come di un linguaggio vicino a ciò che di più semplice e vero c'è nell'esistenza dell'uomo. In molti però non la considerano accessibile perché percepita come alta - illustra in un comunicato la tv di Stato -, e quindi distante. Eppure tutti abbiamo scritto poesie almeno una volta nella vita. A lanciare un ponte tra due mondi distanti, eppure più vicini di quanto sembri è l'autore Fabio Stassi, che racconta in prima persona le biografie di grandi poeti italiani, tra aneddoti e versi, nella nuova serie in dieci episodi 'L'attimo fuggente' scritta con Achille Corea, regia di Massimo Galimberti e di Gianluca Sportelli, che Rai Cultura propone a partire da lunedì 15 maggio alle 21.15 su Rai5."



La Rai continua dunque: "Il racconto è il risultato dell'incontro tra versi, biografie e drammaturgia e descrive i luoghi in cui i poeti hanno vissuto con riferimenti alla situazione storica e sociale, citando anche aneddoti e piccoli momenti, amori e delusioni, amicizie e tradimenti che attraverso la vita del poeta rivelano la 'fonte concreta' dell'ispirazione poetica. Accanto alle vicende del protagonista, da Ungaretti a Montale, da Pascoli a D'Annunzio, le puntate contengono rimandi anche ai poeti contemporanei che spiccando per analogia o contrasto, in una sorta di storia della poesia internazionale."



"Fanno da contrappunto al racconto i 'corti poetici', che propongono versi recitati da attori, e brevi spazi dedicati alla parafrasi che con ironia mostrano le 'poco poetiche' note che accompagnano i versi nei libri di scuola e spiegano con leggerezza le principali figure retoriche per rivelare la grandezza della parola poetica e la semplicità che si nasconde dietro suoni solenni e sofisticati. Al centro del primo episodio la vita, gli amori e la poesia della 'storia quasi vera' di Salvatore Quasimodo, raccontati dalle immagini della sua Sicilia, da Modica a Siracusa. I versi che lo hanno reso celebre, le traduzioni dai classici greci, le esperienze che lo hanno segnato, dal terremoto di Messina al Nobel per la letteratura" viene precisato in conclusione.