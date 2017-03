L'Otello di Verdi al teatro San Carlo di Napoli, su Rai5

Rai5 manda in onda il dramma 'Otello', domenica 19 marzo.

"Penultima opera di Verdi, fu composta dall'autore nel 1886 a distanza di quindici anni dalla sua opera precedente, l'Aida, ispirandosi alla omonima opera shakespeariana. Il libretto fu curato da Arrigo Boito, meritevole, tra l'altro di aver spronato Giuseppe Verdi a tornare a comporre" viene diffuso in una nota della Rai.



"È il dramma 'Otello', che Rai Cultura propone domenica 19 marzo alle 10.00 su Rai5 nell'ambito del ciclo di rappresentazioni che, per tutte le domeniche di marzo, dedica al genio di Busseto" prosegue la tv di Stato.



"Il dramma qui viene proposto nella versione allestita per il teatro San Carlo di Napoli nel 2014. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del San Carlo c'è il direttore Nicola Luisotti - si comunica in conclusione -, mentre Henning Brockhaus firma la regia. Tra gli interpreti Marco Berti è Otello, Lianna Haroutounian è Desdemona mentre Roberto Frontali interpreta Jago. Regia televisiva di Annalisa Buttò. Dopo 'Otello', Rai Cultura concluderà l'omaggio a Verdi con 'Falstaff', che chiuderà il ciclo domenica 26 marzo."