L'Hamburger: da Andy Warhol a Daniel Humm

"Piatto americano per eccellenza, la sua storia si intreccia profondamente con quella degli Stati Uniti d'America. È l'hamburger, protagonista del nuovo episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda venerdì 3 febbraio alle 13.40 su Rai5" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Lo chef a tre stelle Daniel Humm, astro nascente in Nord America, rende omaggio a questo alimento partendo dall'opera pop 'Hamburger' di Andy Warhol. L'episodio è stato girato a New York, l'unica città in cui Warhol si sia mai sentito a suo agio, e incontra fra gli altri anche Billy Name, compagno di Warhol e creatore della famosa 'Factory'" evidenzia in ultimo la Rai.