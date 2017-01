L'America tra le righe dei maggiori scrittori contemporanei

"Che cos'è davvero l'America? Cosa significa essere 'americani'? Chi sono le persone che vivono in questo paese - espone in un comunicato la tv di Stato -, e quale America abitano? Il giornalista francese FranÇois Busnel racconta gli Stati Uniti, attraverso incontri e interviste ai maggiori scrittori americani contemporanei nella serie 'America tra le righe', in onda da lunedì 23 gennaio alle 21.15 su Rai5."



"Philip Roth, Lawrence Ferlinghetti, Anne Rice, Richard Ford, Jonathan Franzen e James Ellroy sono solo alcuni degli autori che aprono le porte delle loro case per raccontare l'America dei nostri giorni. Prima tappa del viaggio di Busnel è New York, specchio dei contrasti e delle diversità del paese. Nel corso dell'episodio, scrittori come Paul Auster, Colum McCann, Toni Morrison, Jay McInerney e Jonathan Franzen, disegnano una città dove si concentra la maggior parte dei sogni e dei dubbi a stelle e strisce" viene fatto sapere in conclusione dalla Rai.