Kevin Bacon "Turn it up! A celebration of the electric guitar", il doc su Rai5

In tv: il documentario 'Turn it up! A celebration of the electric guitar', in onda mercoledì 9 agosto su rai5.

"Una celebrazione della chitarra elettrica e di coloro che ne subiscono il fascino. La propone Kevin Bacon nel documentario 'Turn it up! A celebration of the electric guitar' - viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda mercoledì 9 agosto alle 21.15 su Rai5 per 'Music Icons'."

"Narratore d'eccezione, l'attore Kevin Bacon ripercorre le tappe fondamentali della compagna fidata di ogni rocker che si rispetti tramite interventi e performance di artisti del calibro di Slash, B. B. King, Robby Krieger e Les Paul, il 'padre' della chitarra elettrica" prosegue la Rai.

"Senza dimenticare il forte legame emotivo che unisce ogni musicista al suo strumento. Il documentario incontra gente comune e celebrità che costruiscono, accumulano, vendono o suonano chitarre elettriche. Famosi o non famosi, ricchi o poveri, in guerra o in pace, la passione che dimostrano per questo strumento è sempre la stessa" si riferisce infine.

