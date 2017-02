Kei Kobayashi incontra il gourmet solitario Jiro Taniguchi

Nuovo appuntamento con 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda venerdì 10 febbraio su Rai5.

"Anche se sono spesso un momento di condivisione, i pasti possono rappresentare anche un piacere solitario. Come leggere un libro, o magari… un manga. Il nuovo episodio della serie inedita 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda venerdì 10 febbraio alle 13.40 su Rai5, è un omaggio alla cucina del Giappone - con i suoi piccoli ristoranti e i suoi piatti semplici e popolari, serviti quasi in strada - così come è stata interpretata da uno dei più eleganti autori di fumetti giapponesi: Jirô Taniguchi, creatore della serie manga 'Kodoku no Gurume', ovvero 'Il gourmet solitario'. Kei Kobayashi, uno dei più talentuosi chef giapponesi della nuova generazione, riceve Taniguchi nel suo ristorante di Parigi per una passeggiata gastronomica nella terra dei loro antenati, richiamandosi proprio ai capitoli del manga" si rende noto dalla tv di Stato.