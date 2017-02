Karl Lagerfeld si racconta: il film biografico sul genio della moda

Il documentario 'Lagerfeld racconta Lagerfeld', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai5.

"Un insolito faccia a faccia per rivivere, attraverso un semplice blocco da disegno, le tappe fondamentali e gli incontri decisivi che hanno segnato la lunga carriera di un protagonista della moda. Il grande stilista Karl Lagerfeld si racconta in un lungo dialogo con il documentarista Loïc Prigent, nel documentario 'Lagerfeld racconta Lagerfeld' in onda mercoledì 15 febbraio alle 20.25 su Rai5" viene rivelato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si riporta dunque: "La vita e le tappe della brillante carriera di Lagerfeld nel mondo della moda parigina sono protagoniste di un film biografico, che rivela tutta la sensibilità e l'umanità di una stella assoluta delle passerelle mondiali. L'insolito faccia a faccia si svolge nello studio parigino dello stilista, che, seduto alla sua scrivania, racconta i momenti e gli incontri che si sono rivelati fondamentali per la sua storia personale, dall'infanzia nel nord della Germania fino all'arrivo Parigi negli anni '50 e alla consacrazione internazionale."



Si comunica in ultimo: "Lagerfeld racconta e disegna e, schizzo dopo schizzo, quasi per magia, prendono forma i ricordi della scena fashion anticonformista 'pre-rivoluzione culturale' degli anni '60, fino alle prime collezioni e i successi straordinari presso prestigiose case di moda come Fendi e Chanel. Il risultato è lo straordinario ritratto di un genio della creatività contemporanea, tratteggiato da un regista che sa come catturare l'anima di chi ha seduto di fronte."