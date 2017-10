John Lennon: la portata culturale del messaggio nel doc di Rai5

'Discovering Music', in onda giovedì 12 ottobre su Rai5.

"Il pensiero e gli ideali di un sognatore che ha raccolto i riconoscimenti dei volti più noti della società contemporanea: John Lennon - viene esposto in un comunicato dalla Rai -, la rockstar che sognava un mondo senza confini."



La tv di Stato evidenzia in ultimo: "'Discovering Music', in onda giovedì 12 ottobre alle 23.15 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', raccoglie - da Damien Hirst al produttore Joe Boyd - interviste e commenti che contestualizzano al meglio la portata culturale del messaggio di Lennon, che ha lasciato il segno tanto sulla cultura pop che sulla politica internazionale."