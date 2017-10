Jan van Eyck tra "I predatori dell'arte perduta", su Rai5

'I predatori dell'arte perduta', in onda giovedì 19 ottobre su Rai5.

"Ci ha lasciato molte opere, tra le quali anche impareggiabili capolavori come il monumentale Polittico di Gand, ma poco si sa su chi esattamente fosse Jan van Eyck" rivela in una nota la Rai.

"Eppure fu uno degli artisti del Rinascimento fiammingo che più influenzò l'arte successiva - puntualizza in ultimo la tv pubblica -, ma anche il più bramato e ambito da collezionisti e ladri. Lo racconta il nuovo episodio della serie in prima visione 'I predatori dell'arte perduta', in onda giovedì 19 ottobre alle 13.45 su Rai5."