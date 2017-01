Jam Session con Gegé Telesforo, su Rai5

"Una super band per una Jam Session esclusiva, con Gegé Telesforo: accade nel nuovo appuntamento con 'Variazioni su tema', in onda mercoledì 25 gennaio alle 21.15 su Rai5. La Jam Session è un momento speciale, quasi magico, per i musicisti, ma anche per il pubblico che assiste" infomano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Per i musicisti c'è la possibilità di imparare da chi ha più esperienza - specifica in ultimo la Rai -, di scambiarsi impressioni, suoni ed emozioni mentre il pubblico ha l'opportunità di vedere all'opera la spontaneità, la poesia e le capacità degli artisti. Gli ospiti della puntata sono Fabrizio Bosso, Amedeo Ariano, Max Ionata, Sandro Deidda, Alfonso Deidda, Domenico Sanna, Serena Brancale, Dario Panza, Seby Burgio, Fratello Joseph Bassi."