It Might Get Loud l'incontro tra Jack White, The Edge e Jimmy Page: il doc

'Music Icons', in onda mercoledì 11 ottobre su Rai5.

"Jack White, leader dei White Stripes; The Edge, storico chitarrista della band irlandese U2; e la leggenda del rock Jimmy Page, fondatore dei Led Zeppelin: cosa succede se tre famosi chitarristi appartenenti a tre generazioni diverse, nati e cresciuti in paesi diversi e, soprattutto, con approcci verso lo strumento totalmente differenti si incontrano per discutere del loro rapporto con la chitarra elettrica? 'Probabilmente finisce a botte' per dirla alla Jack White, o, più semplicemente, se ne ricava 'It Might Get Loud', documentario musicale che Rai Cultura propone mercoledì 11 ottobre alle 21.15 su Rai5 per 'Music Icons'. White, The Edge e Plant, riuniti per l'occasione in uno studio, tra scambi di Riff e brevi dimostrazioni si mettono a confronto e l'effetto che le diverse esperienze hanno avuto sul loro stile diviene evidente: l'eclettismo e la sperimentazione di Page, lo studio del suono quasi maniacale di The Edge e l'improvvisazione di Jack White. Il film termina con l'immancabile collaborazione, rigorosamente acustica, tra i tre che si cimentano in una stupenda cover di The Weight, storico brano dei The Band" spiega in un comunicato la tv di Stato.