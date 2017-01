Il ritratto di Giovanni Lindo Ferretti sempre "Fedele alla linea"

"Un dialogo intimo tra le mura di casa che ripercorre un intero arco esistenziale: dall'Appennino alla Mongolia - rivela in una nota la tv di Stato -, attraversando il successo, la malattia e lo sgretolarsi di un'ideologia. È il ritratto di Giovanni Lindo Ferretti firmato da Germano Maccioni nel film-documentario 'Fedele alla linea', in onda mercoledì 4 gennaio alle 23.55 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'."



"Ferretti negli anni ha disorientato fan e opinione pubblica manifestando un pensiero libero e forte - viene comunicato in ultimo -, senza sottrarsi a critiche e fraintendimenti. Nel film racconta in prima persona il suo ritorno a casa, tra i monti, e il suo ultimo ambizioso progetto, 'Saga. Il Canto dei Canti', opera epica equestre che narra il legame millenario tra uomini, cavalli e montagne. 'Fedele alla linea' è un dialogo, basato su un'alchimia tra soggetto e regista che restituisce prospettive inusuali sull'artista. Pensiero politico-intellettuale e attitudine punk, cristianesimo e comunismo, musica popolare e letture salmodianti, palcoscenico e stalla: questioni esistenziali e storie famigliari che tratteggiano un percorso anticonformista, coerentemente controcorrente."