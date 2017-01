Il rapporto degli attori con la musica: al via il Cool Tour SoundCiak

"I protagonisti del cinema italiano svelano il loro rapporto con la musica. Il regista e scrittore Giovanni Mastrangelo ricostruisce l'educazione sentimentale alla musica di volti noti del grande schermo nel programma in due puntate 'Cool Tour SoundCiak' - informa in un comunicato la tv di Stato -, in onda mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio alle 18.35 su Rai5."



Dalla Rai viene segnalato in ultimo: "L'appuntamento parte dai primissimi ricordi d'infanzia degli intervistati, traccia la loro evoluzione musicale e arriva a tratteggiare ritratti intimi e insoliti. Emerge così una sorta di playlist che rivela come le scelte musicali degli artisti si sovrappongano alle scelte sociali, politiche ed esistenziali, e come queste scelte si intersecano con le rispettive carriere. Ospiti della prima puntata sono Bernardo Bertolucci, Mario Martone, Carolina Crescentini, Pappi Corsicato, Tea Falco. Nella seconda intervengono Nicolò Ammaniti, Greta Scacchi, Sandra Ceccarelli, Maya Sansa e il gruppo rock I Primati."