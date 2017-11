Il "piacere" del Rococò è su Rai5

In onda venerdì 3 novembre su Rai5.

"Gran parte dell'energia culturale del Rococò fu dedicata alla ricerca del piacere: per la prima volta nella sua storia - comunicano dalla Rai -, l'arte si libera da vincoli religiosi e sociali e si dedica all'esaltazione della bellezza in sé, dall'architettura alla moda, dagli arredi per interni alle arti figurative."



"Il critico d'arte e giornalista Waldemar Januszczak, nel secondo episodio della serie 'Rococò' in onda venerdì 3 novembre alle 22.05 su Rai5, viaggia tra alcune tra le opere d'arte più amate, senza nascondere che il prezzo della ricerca della bellezza e del piacere potrebbe essere molto alto" rende noto infine la tv pubblica.