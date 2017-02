Il pasto di Gauguin nel piatto dello chef Olivier Roellinger

Nuovo appunamento con 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda martedì 21 febbraio su Rai5.

"La Polinesia, terra esotica dai caratteristici colori, ha fatto da sfondo all'esistenza turbolenta e agli amori burrascosi di un grande pittore, Paul Gauguin. Nell'ultimo episodio della serie 'Art buffet, capolavori in cucina', in onda martedì 21 febbraio alle 13.40 su Rai5, lo chef Olivier Roellinger realizza un piatto che unisce la tradizione bretone ai sapori esotici della Polinesia ispirandosi a 'Il pasto', lavoro che Gauguin dipinse nel 1891, all'inizio del suo periodo tahitiano, e oggi conservato al museo d'Orsay. Roellinger richiama la Bretagna del 19° secolo in tutta la sua autenticità, mescolando sapori locali a prodotti come la banana Fe'i che nasce a Tahiti" si fa sapere in una nota dalla tv di Stato.