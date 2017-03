Il mistero dei bradipi a cui piace la vita frenetica della città

Nuovo appuntamento con 'Manaus, giungla cittadina', in onda venerdì 3 marzo su Rai5.

"I bradipi popolano gli alberi delle frange di foresta amazzonica che si allungano ai margini di Manaus. Nonostante siano notoriamente lentissimi - riportano in una nota dalla Rai -, e di conseguenza per niente adatti alla frenesia della vita di città, nessuno sa perché questi curiosi animali si avventurino sempre più spesso lungo le vie cittadine della capitale dello stato di Amazonas."



"Il secondo episodio della nuova serie 'Manaus, giungla cittadina', in onda venerdì 3 marzo alle 13.35 su Rai5, prova a svelare questo mistero. Squadre di esperti sono quotidianamente al lavoro per capire quale sia il motivo reale della misteriosa 'migrazione urbana' dei bradipi e si adoperano per impedire che gli esemplari più temerari rimangano feriti, o peggio, lungo le strade della città" scrive infine la tv di Stato.