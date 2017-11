Il libro della savana: alla scoperta dei cinque sensi, su Rai5

In onda sabato 4 novembre su Rai5.

"Udito, vista, olfatto, tatto, gusto. Gli animali della savana come usano i cinque sensi? Lo spiega 'Il libro della savana', in onda sabato 4 novembre alle 14.55 su Rai5" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Come è prevedibile ogni specie ha sviluppato il senso che risulta essere essenziale per la sua sopravvivenza e spesso a discapito degli altri. Per la prima volta la fauna selvatica africana è stata studiata secondo questa prospettiva e - puntualizza in conclusione la Rai -, ovviamente, i risultati sono sorprendenti."