Il libro della Savana: alla scoperta del vero re, su Rai5

'Il libro della Savana' in onda martedì 7 novembre su Rai5.

"E se alla fine il leone, troppo fragile e la cui aspettativa di vita è limitata, non meritasse il titolo di 're degli animali'? Si chiude con la scoperta di un falso mito la serie 'Il libro della Savana' in onda martedì 7 novembre alle 15.00 su Rai5" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai precisa in conclusione: "Se ci si basa sulla capacità delle specie di adattarsi, di sopravvivere e di espandere i propri territori, la gerarchia tradizionale viene sconvolta a favore di altri predatori che sorprendentemente sono erbivori e possono essere anche uccelli. Questo documentario di grande eleganza visiva, va contro la saggezza convenzionale e ribalta alcune tra le reputazioni più longeve svelando nuovi aspetti della fauna africana."