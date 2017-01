Il grande viaggio degli uccelli migratori verso il Mediterraneo

"Dalla costa dei Balcani e ancora più lontano dall'Asia Centrale grandi cicogne - diffondono in una nota dalla Rai -, aquile e falchi attraversano il mare per toccare terra nelle isole Tremiti e nel Gargano. Lungo le coste della Sicilia e della penisola miliardi di uccelli migratori si riposano per qualche ora prima di proseguire nel loro epico viaggio attraverso il mar Mediterraneo, facendo affidamento solo sul sole e sulle stelle per orientarsi."



"Sono creature piccole ma indomite, a cui la serie 'Wild Italy' dedica il documentario 'Il grande viaggio', in onda lunedì 9 gennaio alle 13.55 su Rai5. Una rondine pesa venti grammi eppure ogni anno copre 12.000 chilometri nei suoi viaggi fra l'Europa, dove fa il nido, e l'Africa, dove sverna. Lo fa due volte l'anno, affrontando sfide incredibili per sfuggire ai falchi appostati sulle rocce. Insieme a lui canapini e silvie, pettirossi e tortore, allodole e gruccioni di cui gli ornitologi studiano ogni anno le mirabili imprese nelle piccole isole dei mari italiani" riferisce in ultimo la tv di Stato.